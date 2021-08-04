Fransa'da günlük vaka 30 bine yaklaştı

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka 30 bine yaklaştı. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 28 bin 784 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 208 bin 416'a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte hastanede 48 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının hastanelerde 112 bin 41 yükseldiği aktarıldı. Son 24 saatteki can kaybının sadece hastanede gerçekleşen ölümler olduğu belirtildi. Ülke genelinde bin 371'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 8 bin 134 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 76 milyon 12 bin 304 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 43 milyon 684 bin 272'sine tek doz aşı yapıldı.

Melike Yazır

