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Fransa'da günlük vaka sayısı 10 bine yaklaştı

Fransa'da günlük vaka sayısı 10 bine yaklaştı
Fransa'da günlük vaka sayısı 10 bine yaklaştı

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 9 bin 843 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 353 bin 944'e ulaştı.

Avrupa'nın korona virüs salgını ile mücadelesi devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 9 bin 843 korona virüs vakası tespit edildiği, 19 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede son verilerle birlikte toplam vaka sayısının 353 bin 944'e, toplam ölü sayısının da 30 bin 813'e yükseldiği ifade edildi. Açıklamada son bir haftada 2 bin 202 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve 371 kişinin de yoğun bakımda olduğu belirtildi.

Fransa'da yarın “Covid-19” başlığı altında Savunma Konseyi toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Covid-19'la mücadele kapsamında alınacak yeni kararların ülke genelinde değil, ihtiyaç duyulan bölgelerle sınırlandırılacağını ifade etti. Macron, “Virüsün gelişimine uyum sağlamamız gerekli. Kısıtlamaları hayata devam edecek şekilde yapmalıyız” dedi.

Özlem Kaplan

 

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