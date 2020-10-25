İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fransa'da günlük vaka sayısı 50 bini aştı

Fransa'da günlük vaka sayısı 50 bini aştı
Fransa'da günlük vaka sayısı 50 bini aştı

Fransa’da korona virüs salgınında son 24 saatte 52 bin 10 yeni vakanın tespit edilmesi salgının başladığı günden bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Fransa'da korona virüs salgınında günlük vaka sayılarında rekor artışlar devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 52 bin 10 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 1 milyon 138 bin 507'ye ulaştığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 116 kişinin Covid-19 nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 34 bin 761'e yükseldiğini aktardı. Ülke genelinde 816'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 12 bin 176 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.
Öte yandan, Fransa, toplam vaka sayısında Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 5'inci ülke konumunda bulunuyor.

Özlem Kaplan
 

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.