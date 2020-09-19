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Fransa'da günlük vaka sayısı rekor tazeledi

Fransa'da günlük vaka sayısı rekor tazeledi
Fransa'da günlük vaka sayısı rekor tazeledi

Fransa’da korona virüs salgının başlamasından bu yana günlük vaka sayısında yeni rekor kırıldı. Ülke genelinde son 24 saatte 13 bin 498 yeni vaka tespit edildi.

Avrupa'da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ederken, Fransa'da salgının başlamasından bu yana günlük vaka sayısı rekor tazeledi.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 13 bin 498 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 442 bin 194'e yükseldiği duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte virüs nedeni ile 26 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 31 bin 274'e ulaştığını aktardı. Bakanlık, 593'ü yoğun bakımda olmak üzere 3 bin 853 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu açıkladı.

Ülkede korona virüs nedeni ile kapatılan okul sayısında yükselişin devam etmesi nedeni sağlık protokolünün değiştirileceği ve yeni protokole göre artık okullarda vaka çıkması durumunda hemen kapatılmayacağı belirtildi.

Öte yandan Fransa'da dün 13 bin 215 vaka tespit edilmiş, eğitime yeniden başlanmasından bu yana 89 okul ise kapatılmıştı.

Özlem Kaplan

 


 

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