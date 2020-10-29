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Fransa'da günlük vaka sayısı yeniden 50 bine yaklaştı

Fransa'da günlük vaka sayısı yeniden 50 bine yaklaştı
Fransa'da günlük vaka sayısı yeniden 50 bine yaklaştı

Fransa’da korona virüs salgınında son 24 saatte 47 bin 637 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 282 bin 769’a ulaştı.

Fransa'da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 47 bin 637 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 282 bin 769'a ulaştı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 250 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 36 bin 20'ye yükseldiğini aktardı. Ülke genelinde 2 bin 278'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 15 bin 786 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor. Öte yandan Fransa'da bu gece 00.00'dan itibaren ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Özlem Kaplan
 

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