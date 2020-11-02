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Fransa'da günlük vaka sayısında yeni rekor!

Fransa'da günlük vaka sayısında yeni rekor!
Fransa'da günlük vaka sayısında yeni rekor!

Fransa’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 52 bin 518 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Fransa'da korona virüs salgınında günlük vaka sayılarında rekor artışlar devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 52 bin 518 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 466 bin 433'e ulaştı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 418 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 37 bin 435'e yükseldiğini aktardı. Ülke genelinde 2 bin 678'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 17 bin 683 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

Fransa'da 25 Ekim'de 52 bin 10 vakanın tespit edilmesinden bu yana salgındaki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılırken, ayrıca Mayıs ayından bu yana en yüksek can kaybı kayıtlara geçti.

Uluslararası pazar araştırma grubu Ifop tarafından yapılan ankete göre, Fransız halkının yüzde 56'sı önümüzdeki haftalarda korona virüse yakalanmaktan korktuğunu belirtti. Fransızların yüzde 71'i ise yetkililerin yasakları ihlal edenlere getirdiği hapis cezasını 1 Aralık sonrasına kadar uzatmaya karar vermesi halinde kabul edeceğini ifade etti.

Özlem Kaplan
 

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