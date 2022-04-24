Fransa'da halk cumhurbaşkanını seçiyor

Fransa'da halk, mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile aşırı sağcı aday Marine Le Pen'in yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy vermek için sandık başına gitti. Yaklaşık 67 milyon nüfusa sahip Fransa'da 48,7 milyon seçmenin, 5 yıl görev yapacak yeni cumhurbaşkanını belirlemek için oy kullanması bekleniyor. Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi 19.00'da sona erecek. Bazı kentlerde oy verme işlemi 20.00'ye kadar sürecek.

Le Pen'den başörtüsü yasağı

Macron ve Le Pen geçtiğimiz günlerde televizyonda yayınlanan bir düelloda karşı karşıya gelmiş ve Le Pen, "Ben kamusal alanda peçenin yasaklanmasından yanayım. İslamcılar tarafından dayatılan bir üniformadır" diye konuşmuştu. Macron ise Le Pen'i, "Fransa'yı kamuya açık alanda başörtüsünü yasaklayan dünyadaki ilk ülke yapmak istemekle" eleştirmişti. Macron, "Taşıdığınız proje bir küçülme projesi ve Fransız evrenselciliğine zarar veren bir projedir. Laiklik bir dinle savaşmak değildir. Benim yanımda örtünme, başörtüsü yasağı olmayacak. Anayasamız laikliktir, özgürlük ilkesidir. Bunu yaparsan iç savaş çıkarırsın. Söylediğin çok ciddi bir şey. Aydınlanma ülkesi Fransa, dünyada bunu yapan ilk ülke olurdu. Önerdiğin şey Fransız ruhuna ihanettir" diye konuşmuştu.

İlk turda oyların yüzde 27.6'sını alan mevcut Cumhurbaşkanı Macron'un anketlere göre ikinci turda oyların yüzde 55.5'ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi bekleniyor.

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