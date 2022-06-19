Fransa'da halk genel seçimlerin ikinci turu için sandık başında

Fransa'da yaklaşık 48.5 milyon seçmen, genel seçimlerin ikinci turu için oy vermek üzere sandık başına gitti. Ulusal Meclis'te bulunan 577 sandalyeden en az 289'unu kazanan ittifak, mutlak çoğunluğu sağlayarak seçimin galibi olacak. Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi 18.00'de sona erecek. Bazı büyük kentlerde ise sandıklar 20.00'de kapanacak.

Çoğunluk sağlanamamıştı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron liderliğindeki Ensemble (Birlikte) ittifakının 12 Haziran'da gerçekleştirilen ilk turda oyların yüzde 25,75'ini, Fransız solunun kurduğu "Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği" (Nupes) ittifakının ise oyların yüzde 25,66'sını alması sebebiyle salt çoğunluk sağlanamamış ve seçim ikinci tura kalmıştı.

Seçimlerde başarısız olan bakanlar istifa edecek

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne ve kabinedeki 14 bakanın aday olduğu genel seçim yarışında, milletvekili seçilemeyen başbakan ve bakanlar kabineden istifa edecek.