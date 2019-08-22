İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fransa'da hastanede yangın: 1 ölü, 8 yaralı

Fransa'da hastanede yangın: 1 ölü, 8 yaralı
Fransa'da hastanede yangın: 1 ölü, 8 yaralı

Fransa’nın Creteil kentinde hastanede çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Fransa’da hastanede yangın: 1 ölü, 8 yaralı - Tıkla İzle

Fransa'nın başkenti Paris'in güney banliyösündeki Creteil kentinde, Henri Mondor Hastanesinde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede binanın büyük bir bölümünü saran yangında bir kadının hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Binanın üst katlarında çıkan yangın sırasında patlama sesleri duyulduğu öğrenildi. Yangın, en ez 100 itfaiye erinin saatler süren çalışmalarının ardından kontrol altına alınabildi.
Yangının nedeni henüz bilinmezken, yaralananların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.