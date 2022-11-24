Fransa'da her 2 günde bir kadın katlediliyor

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'nün (Insee) kadın cinayetlerine ilişkin Fransa Adalet Bakanlığı ile hazırladığı rapordaki son rakamlar açıklandı. Verilere göre 2022 yılının başından bu yana Fransa'da toplam 121 kadın cinayete kurban gitti. Her iki günde bir kadının katledildiği ülkede, öldürülen kadınlardan 86'sı kendi evlerinde saldırıya uğrarken bunlardan 54'ünün şiddet içeren bir ilişkilerinin olduğu ya da ayrılma nedeniyle öldürüldüğü bildirildi.

Hayatını kaybeden kadınların 63'ünün anne olduğu bunlardan 6'sının ise çocuklarıyla birlikte öldürüldüğü ortaya çıktı. Katledilen kadınlardan 2'sinin ise 5 ve 8 aylık hamile olduğu kayıtlara geçti. 2022 yılında Fransa'da işlenen kadın cinayetleri yüzünden 129 çocuk öksüz kalırken, 36 çocuğun annesi gözlerinin önünde öldürüldü. Fransa'da yılın başından bu yana şiddet nedeniyle 30 kadın intihar etti, 11 kadın ise intihara teşebbüs etti.

Her yıl 94 bin kadın cinsel saldırıya uğruyor

Büyük şehirlerde 25 bin kadın katılımcı ile düzenlenen anketlere göre her 2 kadından birinin cinsel saldırıya uğradığı kaydedilen Fransa'da her yıl ortalama 94 bin kadın tecavüze uğradı ya da tecavüz girişimi mağduru oldu. Fransa'da 2021'de 113, 2020'de 102, 2019'da 153, 2018'de 123, 2017'de 143 ve 2016 yılında 131 kadın cinayet sonucu hayatını kaybetti.

Rapordaki kayıtlara göre ülkedeki kadınların yarısından fazlası hayatlarında en az bir kez cinsel taciz ya da saldırıya maruz kaldı. Bu durumlara maruz kalan kadınların ifadelerine göre saldırganların 10'da 9'u kadınların tanıdığı kişilerden oluştu. 2011-2018 döneminde ortalama olarak her yıl 18 ila 75 yaşları arasındaki 213 bin kadın, eşleri veya eskiden birlikte oldukları kişiler tarafından fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldı.

İslamofobi de kadına şiddet sebebi

İslam karşıtlığının son yıllarda giderek arttığı Fransa'da kadına şiddet kayıtları arasında İslamofobi de yer alıyor. Tutulan kayıtlara göre İslamofobik saldırıların yüzde 75'i kadınları hedef alıyor. Engelli kadınların yaklaşık yüzde 80'i de şiddet mağduru. Engelli kadınların cinsel şiddet mağduru olma ihtimalinin, kadın nüfusun geri kalanına göre 4 kat daha fazla olduğu belirtiliyor.

Mustafa Ulusoy



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