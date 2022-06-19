Fransa'da hükümet 30 yıldan bu yana ilk kez mecliste salt çoğunluğu sağlayamadı

Fransa'da düzenlenen genel seçimlerin ikinci turunda yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işleminin sona ermesinin ardından yayınlanan 4 sandık çıkış anketine göre hükümet 30 yıldan bu yana ilk kez Ulusal Meclis'teki salt çoğunluğu elde edemedi. Ifop, OpinionWay, Elabe ve Ipsos tarafından yapılan sandık çıkış anketlerine göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un liderliğindeki Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM), Horizons (Ufuklar) ve Demokrasi Hareketi (MoDem) partilerinden oluşan Ensemble (Birlikte) ittifakının mecliste salt çoğunluk için gereken 289 sandalyeyi kazanamadığı ve 200 ile 260 arasında sandalye kazanması bekleniyor.

Solcu Jean Luc Melenchon'un liderliğindeki LFI, Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Parti (PS) ve Komünist Parti'den (PCF) oluşan "Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği" (Nupes) ittifakının 149-200 arası, aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi Ulusal Cephe'nin 80-100 arası sandalye kazanması bekleniyor.

Söz konusu seçimin tahminlere göre sonuçlanması Fransa'da siyasi felce neden olması hatta seçimlerin tekrarlanmasına neden olacak bir siyasi belirsizlik dönemi başlatabilir. Macron seçimlerdeki ikinci tur öncesi yaptığı açıklamada, "Hiçbir şey dünyadaki düzensizliğe Fransız düzensizliğini eklemekten daha kötü olamaz" demişti.

Tansu Sarıtaylı