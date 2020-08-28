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Fransa'da içinde 9 milyon Euro bulunan para nakliye aracı soyuldu

Fransa'da içinde 9 milyon Euro bulunan para nakliye aracı soyuldu
Fransa'da içinde 9 milyon Euro bulunan para nakliye aracı soyuldu

Fransa’da Merkez Bankası’na para taşıyan nakliye aracına kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırganlar, araçta bulunan 9 milyon Euro'yu alarak kayıplara karıştı.

Fransa'nın Lyon kentinde Merkez Bankası'na para taşıyan zırhlı nakliye aracı kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. Ağır silahlı saldırganlar, zırhlı nakliye aracının önüne keserek, görevlilere aracın kapılarını açtırdı. Görevlileri araçtan indiren saldırganlar, aracın içinde bulunan 9 milyon Euro'yu iki araca yükledi.

Soygunun ardından zırhlı aracı ateşe veren saldırganlar, çaldıkları para ile kayıplara karıştı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis, soyguncuları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatırken, saldırganlara ait olduğu bildirilen iki aracı Lyon kenti çıkışında yanmış halde buldu.

Tansu Sarıtaylı

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