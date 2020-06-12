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Fransa'da İçişleri Bakanı Castaner'e tepki gösteren polislerden protesto

Fransa'da İçişleri Bakanı Castaner'e tepki gösteren polislerden protesto
Fransa'da İçişleri Bakanı Castaner'e tepki gösteren polislerden protesto

Fransa'da polisler, İçişleri Bakanı Christophe Castaner tarafından "ırkçı ve şiddet uygulayıcı" şeklinde nitelendirilerek kendilerinin hedef gösterilmesine tepki amacıyla protesto gerçekleştirdi.

Fransa'da bu kez protesto için sokaklara dökülen Fransız polisi oldu. İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in polis teşkilatına yönelik yaptığı açıklamaya tepki gösteren polis sendikaları, sabah saatlerinde başkent Paris'te araçlarıyla protesto gerçekleştirdi. Araçlarına "Polis yoksa barış da yok", "Katledilen polisler unutulmasın" yazılı afişler asan polisler, Bakan Castaner'in kendilerine yönelik ırkçılık ve polis şiddeti suçlamalarını kınadı.

Ülke genelinde polisler kelepçe bıraktı

Fransa'da dün de Nice, Lyon, Paris, Bobigny ve Roubaix'deki polis memurları Unite-SGP, Polis FO, Alliance sendikalarının çağrısı üzerine karakolların önünde toplanarak kelepçelerini yere bıraktı.

"Irkçı eğilimlere sıfır tolerans"

İçişleri Bakanı Castaner Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bazı polislerin ırkçı davranışlarda bulunduğunu ve polis teşkilatında ırkçı eğilimlere "sıfır tolerans" göstereceklerini ifade etmişti. Castaner ayrıca, ırkçı sözler kullanan polislerin görevden uzaklaştırılmasını istediğini dile getirmişti. Castaner, polislerin gözaltında uyguladığı "boğaz sıkma" yönteminin artık uygulanmayacağını ve polis okullarında öğretilmeyeceğini duyurmuştu.

Öte yandan, Fransa'da birçok polis memuru tarafından düzenli olarak kullanılan ırkçı, ayrımcı ve faşist söylemler gündeme getirilmiş, gerekli idari şikayetlerin yapılmasına rağmen söz konusu davranışların cezasız kaldığı öğrenilmişti. Irkçılığın gündeme gelmesi ile birlikte İçişleri Bakanı Castaner Pazartesi günü açıklama yapmıştı.

Tansu Sarıtaylı - Özlem Kaplan

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