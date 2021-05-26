Fransa'da İngiltere'den gelenlere yeni karantina uygulaması

Fransa hükümeti, korona virüsün (Covid-19) daha bulaşıcı olduğu belirtilen Hindistan mutasyonunun ülkedeki yayılımını engellemek üzere yeni tedbirler aldı. Yeni tedbirler kapsamında, İngiltere ve Kuzey İrlanda'dan Fransa'ya gelen yolcuların kendilerini karantinaya alması zorunlu hale getirildi.

Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, Sağlık Savunma Konseyi ve Bakanlar Kurulu'nun ardından yaptığı açıklamada, söz konusu tedbirin ne zamandan itibaren uygulanacağının ise önümüzdeki birkaç saat içinde belli olacağını belirtti. Öte yandan karantina kuralına uyulmaması durumunda bin euro para cezası uygulanacağı kaydedildi.

16 ülkeden gelen yolculara karantina zorunlu

Fransa'da zorunlu karantina uygulaması, Türkiye de dahil olmak üzere 16 ülkeden gelen yolcular için geçerliyken, söz konusu ülkelerden gelen yolcuların, Fransa'ya giriş yapabilmek için en fazla 36 saat içinde yapılmış, negatif sonuçlu PCR testi sunmaları ve ülkeye girişte antijen testi yaptırmaları gerekiyor.

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