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Fransa'da ırkçılık karşıtı protestolarda 'Fatiha' okundu

Fransa'da ırkçılık karşıtı protestolarda 'Fatiha' okundu
Fransa'da ırkçılık karşıtı protestolarda 'Fatiha' okundu

Fransa’da artan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolarda polis tarafından öldürülen Adama Traore için Fatiha okundu.

Fransa’da ırkçılık karşıtı protestolarda 'Fatiha' okundu - Tıkla İzle

Fransa'da binlerce kişi, ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı gösteriler için yeniden sokaklara indi. Başkent Paris'in banliyölerinden Beaumont-sur-Oise'de toplanan göstericiler, 2016 yılında polis tarafından gözaltına alındığı sırada hayatını kaybeden Adama Traore'yi ölümünün 4. yılında andı.

Göstericiler, Traore'nin ruhuna Fatiha okudu. Hükümet karşıtları ve iklim aktivistlerinin de yer aldığı gösterilere Traore'nin kız kardeşi Assa Traore de katıldı. Eylemcilerin birçoğu ise Traore'nin isminin yazılı olduğu tişörtler giydi.

Adama Traore, 2016 yılında üzerinde kimliği olmadığı için polis tarafından gözaltına alınmış, karakola götürüldüğü sırada polis aracında hayatını kaybetmişti. Polis, Traore'nin geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini öne sürmüştü. Ailesi ise bu iddiayı kabul etmeyerek, polisleri cinayet ile suçluyor.

Serkan Bayar
 

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