İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fransa'da kapalı alanda maske zorunlu oluyor

Fransa'da kapalı alanda maske zorunlu oluyor
Fransa'da kapalı alanda maske zorunlu oluyor

Fransa’da kapalı alanda maske kullanımı 1 Ağustos’tan itibaren zorunlu olacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, korona virüs salgını ile mücadelede yeni bir adım atıyor. 1 Ağustos'tan itibaren maske kullanımının kapalı alanlarda zorunlu olacağını açıklayan Macron, “Maskelerin, kapalı alanlarda kullanımını zorunlu yapacağız. Salgının biraz artığına dair tespitlerimiz mevcut” dedi.

Fransız kanalına röportaj veren Macron, Fransa olası korona virüs aşısını ilk kullanan ilkeler arasında yer alabileceğini ifade etti. Fransız Cumhurbaşkanı, tüm Fransız vatandaşları için test yaptırmanın yakın zamanda mümkün olacağını sözlerine ekleyerek, ülkesinin ikinci dalgaya hazır olacağını dile getirdi.

Fransa'da bugüne kadar 172 bin 377 korona virüs vak'ası tespit edilirken, 30 bin 29 kişi de korona sonucu hayatını kaybetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.