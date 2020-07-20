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Fransa'da kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu bugün başladı

Fransa'da kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu bugün başladı
Fransa'da kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu bugün başladı

Fransa’da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbir ile kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu bugün başladı.

Fransa'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere yenisi eklendi. Fransa Bilim Kurulu'nun önerisiyle Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçtiğimiz günlerde 1 Ağustos'ta başlayacağını duyurduğu kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu bugün başladı. Başbakan Jean Castex, yaptığı açıklamada halka açık kapalı yerlerde maske takma zorunluluğunun bugün itibarıyla başladığını duyururken, maske takmayanlara ise 135 Euro para cezası uygulanacağını açıkladı. Yeni düzenleme ile tüm işyerlerinin girişlerine maske takma mecburiyetini belirten ikaz afişleri asıldı. Vatandaşların zorunlu olmadığı halde kapalı alanların haricinde de sokak ve caddelerde maske ile dolaştığı görüldü.

Maske takılmasının zorunlu olduğu yerlerin listesinde ise ibadethaneler, spor salonları, sinema, tiyatro, tren ve tren garları, metro ve metro istasyonları, otobüs, taksi, restoran, bar, kafe, huzurevleri, kuaför ve güzellik salonları, hastane, eczane, banka, AVM, market, manav, kasap, kuyumcu, otel, belediye, karakol, valilik, müze, sanat galerileri, terzi ve halka açık müşteri kabule eden tüm orta ve büyük işletmeler yer aldı.

Tansu Sarıtaylı
 

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