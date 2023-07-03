İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fransa'da korkutan görüntü

Fransa'da korkutan görüntü
Fransa'da korkutan görüntü

Fransa’da yaşanan şiddetin Marsilya şehrine sıçramasının ardından göstericiler, yeni otomobillerin bulunduğu otoparkta onlarca aracı ateşe verdi.

Fransa’da korkutan görüntü - Tıkla İzle

Fransa'da polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Nahel M.'nin büyükannesi tarafından yapılan sükunet çağrısı işe yaramadı. Göstericiler bu kez Fransa'nın Marsilya şehrinde yüzlerce yeni otomobilin park halinde olduğu otoparkı ateşe verdi. Yanan onlarca araç kullanılamaz hale geldi.

Fransa'da şiddet olayları devam ederken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İçişleri Bakanlığının acil kriz merkezinde üst düzey bakanlar ve güvenlik yetkilileriyle bir araya gelmiş, protestoların 6'ncı gününde 45 bin polis görevlendirilmişti.

Ölü sayısı 2 oldu

Paris'te şiddet olaylarının 6'ıncı gününde göstericilerin ateşe verdiği yeraltı otoparkının söndürme çalışmalarına katılan 24 yaşındaki itfaiye görevlisi hayatını kaybetti. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin yaptığı açıklamada, “Paris İtfaiyesi Onbaşı Şefi, ekip arkadaşlarının çok hızlı müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Seine-Saint-Denis'te çıkan yangını söndürürken hayatını kaybeden Paris İtfaiye Teşkilatının Onbaşı Şefi'nin ailesine ve meslektaşlarına taziyelerimi sunuyorum” dedi.

Ayrıca, Paris'te cuma günkü çatışmalar sırasında 20 yaşında bir genç mağazanın çatısından düşerek hayatını kaybetmişti.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.