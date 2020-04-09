Fransa'da korona nedeniyle ölü sayısı 12 bin 210'a ulaştı

Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 1 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ölümcül korona virüs nedeniyle Avrupa'da bilanço ağırlaşıyor. Sokağa çıkma yasağının 23. gününde Fransa'da Sağlık Direktörü Jerome Salomon, yaptığı açıklamada son 24 saatte korona virüs nedeniyle hastanelerde 424 kişinin hayatını kaybettiğini bildirirken, son 48 saat içinde yaşlı bakımevlerinde ise 917 kişinin hayatını kaybetmesi ile ülke genelinde korona nedeniyle ölü sayısı 12 bin 210'a yükseldi.

Salomon, Mart ayının başından bu yana 23 bin 206 kişinin iyileşip hastaneden taburcu olduğunu, 7 bin 148 kişinin ise hastanelerde yoğun bakımda olduğunu aktardı. Ülke genelinde toplam vaka sayısı ise 117 bin 749'a ulaştı.

Öte yanda Fransa, dünya genelinde korona salgını nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4. ülke konumunda bulunuyor.

Özlem Kaplan

