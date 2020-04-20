Fransa'da korona ölümleri 20 bini aştı!

Çin'de ortaya çıkan ve 2,5 milyona yakın kişiye bulaşan, 150 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ediyor.

Fransa Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 547 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile korona virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının 20 bini aşarak, 20 bin 265'e ulaştığını duyurdu. Bakanlık, ülke genelinde toplam korona virüs vaka sayısının 155 bin 383'e yükseldiğini, 5 bin 683 kişinin ise yoğun bakımda tedavi altında olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, ayrıca korona virüs hastalığını yenerek, sağlığına kavuşan kişi sayısının 37 bin 409'a ulaştığını açıkladı.