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Fransa'da korona vakası 100'e ulaştı

Fransa'da korona vakası 100'e ulaştı
Fransa'da korona vakası 100'e ulaştı

Fransa’da korona virüsü vaka sayısının 100’e ulaştığı açıklandı.

Fransa'da virüsün ilk tespit edildiği Ocak ayı sonundan bu yana 100 kişide korona virüsü tespit edildiği belirtildi. İtalya'dan sonra Avrupa'nın ikinci korona virüs yayılma noktası olduğu ifade edilen Fransa'da son bir haftada vaka sayısının artması nedeniyle hükümet 5 bin kişiyi aşan etkinliklerin yasaklandığını açıkladı.

Başkent Paris'te birçok konser ve etkinliğin iptal edildiği bildirilirken, Louvre Müzesi'nin de bu sabah kapılarını açmadığı fakat henüz bir açıklama yapılmadığı öğrenildi.
Fransa'da korona virüsü nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Özlem Kaplan
 

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