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Fransa'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı 7 bin 500'ü geçti

Fransa'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı 7 bin 500'ü geçti
Fransa'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı 7 bin 500'ü geçti

Fransa'da 441 kişinin daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısı 7 bin 560'ya yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüs (Covid-19) nedeniyle Avrupa'da bilanço ağırlaşıyor. Sokağa çıkma yasağının 18. gününde Fransa'da Sağlık Direktörü Jerome Salomon'un yaptığı açıklamaya göre son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 441 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 7 bin 560'a ulaştı.

Ülkede 6 bin 838 kişinin yoğun bakımda olduğunu açıklayan Salomon, toplam 28 bin 143 kişinin hastanede tedavi gördüğünü bildirdi. Salomon, ülke genelinde 7 bin 788 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini, toplam vaka sayısının 89 bin 953'e yükseldiğini aktardı.

Özlem Kaplan



 

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