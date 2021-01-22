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Fransa'da korona virüs vakaları 3 milyonu geçti

Fransa'da korona virüs vakaları 3 milyonu geçti
Fransa'da korona virüs vakaları 3 milyonu geçti

Fransa’da son 24 saatte 23 bin 292 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 11 bin 257’ye ulaştı.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 23 bin 292 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 11 bin 257'ye ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 323 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısı da 72 bin 647'ye yükseldi. Ülke genelinde bin 666'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 10 bin 939 kişinin ise hastanelerde tedavisi devam ediyor.

Özlem Kaplan

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