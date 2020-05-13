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Fransa'da korona virüse bağlı ölü sayısı 27 bini geçti

Fransa'da korona virüse bağlı ölü sayısı 27 bini geçti
Fransa'da korona virüse bağlı ölü sayısı 27 bini geçti

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 83 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 27 bin 74'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 4 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 295 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor.

Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin 3. gününde Fransa'da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 83 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 27 bin 74'e ulaştığı bildirildi. Ülke genelinde 507 yeni vaka tespit edildiği belirtilirken bu sayıya yaşlı bakım evlerinin dahil olmadığı aktarıldı.

Ülkede 21 bin 71 kişinin hastanede tedavi gördüğü, 2 bin 428 kişinin yoğun bakımda olduğu açıklandı. Ülkede virüsü yenerek iyileşen sayısının ise 58 bin 678'e ulaştığı bildirildi. Hastaneye yatanların ve yoğun bakıma alınan hasta sayısında düşüş yaşandığı ifade edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise yaptığı açıklamada, "Doğru yoldayız ama henüz zafere ulaşmadık" ifadelerini kullandı.

Özlem Kaplan
 

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