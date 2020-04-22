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Fransa'da korona virüsten son 24 saatte 544 ölüm

Fransa'da korona virüsten son 24 saatte 544 ölüm
Fransa'da korona virüsten son 24 saatte 544 ölüm

Fransa’da korona virüsten son 24 saatte 544 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 21 bin 340'a ulaştı.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ve 170 binden fazla kişinin de ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını Avrupa'da bilançoyu arttırıyor. Fransa'da Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, yaptığı açıklamada son 24 saatte korona virüs nedeniyle 544 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam ölü sayısının 21 bin 340'a yükseldiğini bildirdi. Salomon, ülke genelinde bin 827 yeni vaka tespit edildiğini ifade etti.

Ülke genelinde 40 bin 647 kişinin iyileşerek taburcu olduğunu aktaran Salomon, 5 bin 218 kişinin ise yoğun bakımda tedavi gördüğünü duyururken yoğun bakımda bulunanların sayısında 2 haftadır düşüş yaşandığını kaydetti.

Öte yandan Fransa, dünya genelinde korona virüse bağlı en çok can kaybının yaşandığı ülkeler arasında 4. sırada yer alıyor.

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