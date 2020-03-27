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Fransa'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı bin 696'ya ulaştı

Fransa'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı bin 696'ya ulaştı
Fransa'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı bin 696'ya ulaştı

Fransa'da korona virüs nedeniyle 365 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı bin 696'ya, vaka sayısı 29 bin 155'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla Avrupa'ya sıçrayan ölümcül korona virüs Fransa'da bilançoyu arttırıyor. Günlerdir devam eden sokağa çıkma yasağına rağmen Fransa'da ölü ve vaka sayısında artış devam ediyor. Son verilere göre ülke genelinde 365 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı bin 696'ya, toplam vaka sayısı ise 29 bin 155'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin arasında daha önce herhangi bir kronik hastalığı bulunmayan 16 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu belirtildi.

Fransa Sağlık Direktörü Jerome Salomon yaptığı açıklamada, 13 bin 904 kişinin hastanede tedavi gördüğünü, 4 bin 948 kişinin iyileşip taburcu olduğunu kaydetti.

Özlem Kaplan
 

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