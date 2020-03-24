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Fransa'da koronavirüs nedeniyle 4 Türk daha hayatını kaybetti

Fransa'da koronavirüs nedeniyle 4 Türk daha hayatını kaybetti
Fransa'da koronavirüs nedeniyle 4 Türk daha hayatını kaybetti

Fransa'da korona virüs nedeniyle 4 Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti. Ülkede korona nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 14'e ulaştı.

Fransa'da daha önce korona virüsüne yakalanan Türk vatandaşlarından 10'u hayatını kaybetmişti. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ülkede 4 Türk vatandaşı M.T., V.K., Ö.B. ve F.K.'nin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Son verilere göre ülke genelinde korona nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 14'e yükseldi.

Öte yandan Fransa'da vefat eden Türk vatandaşlarının cenazeleri, Türk Hava Yollarına (THY) ait kargo uçağıyla Çarşamba ve Cumartesi günleri Türkiye'ye gönderiliyor.

Tansu Sarıtaylı
 

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