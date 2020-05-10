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Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 380'e yükseldi

Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 380'e yükseldi
Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 380'e yükseldi

Fransa'da korona virüs salgını nedeniyle son 24 saatte 70 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 26 bin 380'a yükseldi. Fransa’da Nisan ayından bu yana en düşük ölüm oranı yaşandı.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 4 milyon fazla kişiye bulaşan ve 270 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da can kaybı sayısı artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 70 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ülke genelinde korona virüs nedeniyle ölü sayısının 26 bin 380'a ulaştığı belirtildi. Bakanlık, yaşlı bakım evlerinde 9 bin 738 kişinin, hastanelerde ise 16 bin 642 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 209 yeni vaka tespit edildiğini ifade ederken, toplam vaka sayısı 210 bin 728'e ulaştığını açıkladı. Bakanlık, 22 bin 569 kişinin hastanede yatmakta olduğunu ve 2 bin 812 kişinin ise yoğun bakımda olduğunu ifade ederken, yoğun bakımda yatan hasta sayısında yaşanan düşüşün 32 gündür devam ettiğini bildirdi. Bakanlık, iyileşen hasta sayısının 56 bin 217'e yükseldiğini duyurdu.

Öte yandan Fransa'da Nisan ayından bu yana korona virüse bağlı en düşük ölüm oranı yaşandı.

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