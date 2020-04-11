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Fransa'da koronaya bağlı ölümler 13 bin 832'ye ulaştı

Fransa'da koronaya bağlı ölümler 13 bin 832'ye ulaştı
Fransa'da koronaya bağlı ölümler 13 bin 832'ye ulaştı

Fransa’da korona virüse bağlı ölümler 13 bin 832’ye ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Direktörü Jerome Salomon, yaptığı açıklamada, son 24 saatte hastanelerde 353, bakımevlerinde 290 kişinin korona virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, korona virüse bağlı ölümlerin 13 bin 832'e ulaştığını açıkladı.

Salomon, ülke genelinde toplam korona virüs vaka sayısının 129 bin 654'e yükseldiğini ifade ederken, 31 bin 321 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı, 6 bin 883 kişinin yoğun bakımda olduğunu belirtirken, 26 bin 391 kişinin ise iyileşerek, taburcu edildiğini aktardı.

Özlem Kaplan

 

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