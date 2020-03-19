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Fransa'da koronaya karşı kırmızı bez dayanışması

Fransa'da koronaya karşı kırmızı bez dayanışması
Fransa'da koronaya karşı kırmızı bez dayanışması

Fransa’da yaşlı ve yalnız insanlara yardım etmek için başlatılan "Kırmızı Bez Dayanışması" giderek büyüyor.

Fransa'da korona virüsü salgını nedeni ile kendini tehlikede hisseden yaşlı ve yalnız yaşayan kişilerin yardım çağrısı olarak pencereye kırmızı bez asmaya başladı. Evin penceresinde asılı kırmızı bez olması durumunda, evde yaşayan kişinin yaşlı ve yalnız olduğu yardım istediği anlamına geliyor. 

Fransa'da korona virüsü salgınına karşı olağanüstü hal kapsamında üç gündür sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Fransa'da insanlar çeşitli sosyal dayanışma yöntemleriyle bu zor günlerin üstesinden gelmeye çalışıyor.

Tansu Sarıtaylı

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