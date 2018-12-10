Fransa'da liselilerin eylemleri sürüyor, 40 lise kapatıldı

Fransa'da 17 Kasım'da akaryakıt zamlarına karşı eylem başlatan Sarı Yelekliler'e çiftçiler de katıldı. Sarı Yelekliler, liseliler ve tarım işçileri başta olmak üzere toplumun birçok kesimi Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu akşam yerel saatle 20.00'de yapacağı ulusa sesleniş konuşmasını beklemeden yeniden eyleme geçti. Lise öğrencileri, özellikle diploma sistemini konu alan eğitim reformunu protesto etmek için yeni bir haftaya eylem yaparak başladı. Liseliler iki haftadır aralıksız olarak liseleri blokaj eylemlerine devam ediyor. Ulusal Liseli Birliği (UNL) sendikası, eylemleri devam ettirme kararı aldığını açıklayarak, yarın “Kara Salı” çağrısında bulundu. Lise sendikasından yapılan açıklamada, “baskıya boyun eğmeyin” çağrısında bulunularak, “10 Aralık Pazartesi günü ders araları sırasında dizlerimizin üzerine çökelim Mantes-la-Jolie'deki arkadaşlarımızla dayanışma içinde olalım” ifadeleri kullanıldı. Perşembe günü Paris'in banliyösü Mantes-la-Jolie'de polisin eylem yapan öğrencileri diz çöktürerek gözaltına alması ülke genelinde tepki toplamıştı.

Liseliler sendikası, üniversiteye girişlerin elemeli olmasına tepki gösterirken, mesleki, genel ve teknolojik diplomalardaki reformu reddediyor ve ekolojik geçişe destek amacıyla toplu taşıma araçlarında öğrencilerin ücretsiz seyahat etmelerini talep ediyor. 3-7 Aralık tarihleri arasında yaklaşık 400 lise bloke edilmişti.

Fransa Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre eylemler sırasında ülke genelinde en az 100 lisede eğitimde aksaklıklar yaşandı, 40 lise ise tamamen kapatıldı. Bakanlık, eylemlerin geçen haftaya göre daha sakin geçtiğini açıkladı.

Çiftçiler, Fransa genelinde hafta boyunca eylemde olacak. Hükümetin tarım politikasını ve vergiyi sistematik bir şekilde uygulamasına karşı çıkan çiftçiler, hükümetin Çarşamba günü Bakanlar Konseyine sunacağı “Beslenme Yasası”nı eleştiriyor.

Tansu Sarıtaylı - Melike Yazır

