Fransa'da Macron hükümeti gensoru önergesinde kıl payı kurtuldu



Fransa'da kitlesel protestolara yol açan tartışmalı emeklilik reformunun Ulusal Meclis'te oylamaya sunulmadan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası kullanılarak kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetine karşı iki gensoru önergesi verildi. Verilen ilk gensoru önergesi 278 milletvekilinin lehte oy vermesine rağmen 287 olan oy çoğunluğunun 9 oyla sağlanamaması nedeniyle reddedilirken, ikinci gensoru önergesi ise 94 lehte oy alarak başarısız oldu. İki gensoru önergesinin de Ulusal Meclis'te başarısız olmasının ardından emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkaran emeklilik reformu Ulusal Meclis'te yasalaşacak.

İlk gensoru önergesinin az farkla başarısız olmasının ardından aşırı solcu La France Insoumise'den milletvekilleri, “İstifa” ve "Sokaklarda buluşacağız" yazan pankartlar açtılar. Ülkede protestolar devam ederken, sendikaların ise perşembe günü geniş çaplı grevler düzenlemesi bekleniyor.

Emeklilik reformu

Ülke genelinde protestolara yol açan reforma göre, Fransa'da 1 Eylül'den itibaren emeklilik yaşı her yıl 3 ay kademeli olarak artırılacak. Emeklilik yaşı 2027'de 63 yıl 3 aya, 2030'da ise 64 yıla ulaşacak. 2027'den itibaren emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl çalışmış olmak gerekecek.

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