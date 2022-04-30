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Fransa'da Macron karşıtı protesto

Fransa'da Macron karşıtı protesto
Fransa'da Macron karşıtı protesto

Fransa'da sarı yelekliler, cumhurbaşkanlığı seçimini Emmanuel Macron’un kazanmasını protesto etmek için yine sokaklara indi.

Fransa’da Macron karşıtı protesto - Tıkla İzle

Fransa'da geçtiğimiz hafta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini Emmuel Macron'un kazanmasının ardından ülkede Macron karşıtları tarafından protestolar düzenlenmeye devam ediyor. Seçimden sonra izinli olarak gösteri düzenleyen Sarı Yelekliler de bugün Paris Gare du Nord tren garı yakınında Macron karşıtı yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe çok sayıda gösterici katılırken, göstericiler Macron karşıtı sloganlar atarak protesto etti. Polisin sıkı güvenlik önlemleri aldığı protesto, Bastille Meydanı'nda son buldu.

Cumhurbaşkanlığı seçimini Macron'un kazandığının açıklanmasının ardından yüzlerce Macron karşıtı gösterici, gece boyunca gösteri düzenlemiş, çöp bidonlarını ateşe vermişti. Polis eylemcileri göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı.

Tansu Sarıtaylı

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