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Fransa'da Mart ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı

Fransa'da Mart ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı
Fransa'da Mart ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı

Fransa’da korona virüs salgınında son 24 saatte 8 bin 975 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 309 bin 156’ya ulaştı. Fransa’da bugün Mart ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayda geçti.

Korona virüs salgını Fransa'da yeniden etkisini arttırırken, günlük vaka sayısı 9 bine yaklaştı. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 8 bin 975 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 309 bin 156'ya ulaştığı aktarıldı.

Bakanlık, son 24 saatte 19 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini açıklarken, dün 30 bin 706 olan toplam can kaybını revize ederek, 30 bin 686'ya düşürdü. Fransa'da bugün Mart ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilirken, son 2 gündür vaka sayıları 7 binin üzerinde seyrediyordu.

Öte yandan Fransa'da 1 Eylül'de yaklaşık 12 milyon öğrenci yeniden ders başı yapmıştı. Fransa Milli Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer bugün yaptığı açıklamada, Fransa topraklarında toplam 22 okul ve 130 civarında sınıfın korona virüs tespit edilmesi üzerine yeniden kapatıldığını duyurmuştu.

Özlem Kaplan
 

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