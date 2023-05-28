Fransa'da Messi'li Paris Saint-Germain, üst üste 2. kez şampiyon

Fransa Ligue 1'in 37. haftasında Paris Saint-Germain ile RC Strasbourg, Stade De La Meinau Stadı'nda karşı karşıya geldi. PSG, RC Strasbourg ile 1-1 berabere kalarak şampiyon oldu. Karşılaşmanın gollerini, ev sahibinde 79. dakikada Kevin Gameiro, konuk ekibin golünü ise 59. dakikada Lionel Messi attı. PSG, ligin bitmesine bir hafta kala Fransa Ligue 1'in 2022-2023 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen ekip oldu.

Paris ekibi, bu sonucun ardından üst üste 2. şampiyonluğunu elde ederken toplamda ise 11. zaferiyle lig tarihindeki en çok şampiyonluk yaşayan takım unvanını kazandı.

Furkan Kayıkci



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