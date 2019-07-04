İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fransa'da ‘nefret içerikli' paylaşımlar internetten 24 saatte kaldırılacak

Fransa'da ‘nefret içerikli' paylaşımlar internetten 24 saatte kaldırılacak
Fransa'da ‘nefret içerikli' paylaşımlar internetten 24 saatte kaldırılacak

Fransa Parlamentosu internetteki nefret içerikli paylaşımların 24 saat içerisinde kaldırılmasını ön gören yasa tasarısını kabul etti.

Fransa Parlamentosu online platformlarda yer alan ve ırkçı söylemler, Yahudi düşmanlığı, cinsel ayrımcılık gibi nefret içerikli paylaşımların 24 saat içerisinde kaldırılmasını ön gören yasa tasarısını kabul etti. Parlamentoda yapılan oylamada sunulan yasa tasarısı 6 ‘hayır' oyuna karşı, 31 ‘evet' oyuyla kabul edilirken 4 milletvekili de çekimser oy kullandı. 

Söz konusu yasanın hayata geçmesi halinde kararı uygulamayan platformların 1.25 milyon euro para cezasına çarptırılması bekleniyor. Tasarı yürürlüğe girmeden önce Senato tarafından oylanacak. Son oylamanın ise önümüzdeki Salı günü gerçekleşmesi bekleniyor.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.