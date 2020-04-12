Fransa'da ölü sayısı 14 bin 393'e ulaştı

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altın alan korona virüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ediyor. Fransa'da korona virüsü nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 310 kişinin, bakım evlerinde ise 251 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 14 bin 393'e ulaştı. Fransa Sağlık Direktörü Jerome Salomon, yaptığı açıklamada son 24 saatte korona virüs nedeni ile hastanelerde 310 kişinin, bakım evlerinde ise 251 kişinin hayatını kaybettiğini bildirirken, korona virüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısının 14 bin 393'e ulaştığını aktardı. Salomon, toplam korona virüs vaka sayısının 132 bin 591'e yükseldiğini dile getirirken, 31 bin 826 kişinin hastanede gözetim altından olduğunu, 6 bin 845 kişinin ise yoğun bakımda yattığını açıkladı.

Öte yandan Salomon, korona virüs hastalığını yenerek, sağlığına kavuşan kişi sayısının 27 bin 186 olduğunu açıkladı.

Özlem Kaplan