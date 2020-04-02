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Fransa'da ölü sayısı 4 bini geçti

Fransa'da ölü sayısı 4 bini geçti
Fransa'da ölü sayısı 4 bini geçti

Fransa’da korona virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bini aştı.

Korona virüs salgını Avrupa'da etkisini arttıramaya devam ediyor. Fransa'da korona virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bini aştı. Fransa Sağlık Direktörü Jerome Salomon, yaptığı açıklamada korona virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 509 kişi artarak 4 bin 32'ye ulaştığını duyururken, 6 bin 17 kişinin ise yoğun bakımda olduğunu bildirdi. Salomon, ülke genelinde toplam korona virüs vaka sayısının 56 bin 989 olduğunu açıklarken, taburcu olan hasta sayısının ise 10 bin 934 olduğunu ifade etti.

Öte yandan Salomon, açıklanan verilere evde ve huzurevlerinde gerçekleşen ölümlerin dahil edilmediğini aktardı.

Özlem Kaplan

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