İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fransa'da orman yangınları: Birçok yol kapatılıp 7 bin kişi tahliye edildi

Fransa'da orman yangınları: Birçok yol kapatılıp 7 bin kişi tahliye edildi
Fransa'da orman yangınları: Birçok yol kapatılıp 7 bin kişi tahliye edildi

Fransa'nın güneyinde birçok bölgede yaşanan orman yangınları nedeniyle 10'dan fazla yol kapatılıp 7 bin kişi tahliye edildi. Kara ve hava müdahalesiyle yangın çalışması devam ederken 5 itfaiye erinin yaralandığı açıklandı.

Fransa'da orman yangınları: Birçok yol kapatılıp 7 bin kişi tahliye edildi - Tıkla İzle

Fransa'nın güneyinde birçok bölgede Pazartesi günü başlayan yangınlara karadan ve havadan müdahale devam ediyor. Yangının yoğunluk gösterdiği Var bölgesindeki yangın Saint Tropez sahilinden gözlenirken dumanlar ve aktif çalışan yangın söndürme uçakları vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Yangın başladığından bu yana bölgeden 7 bin kişi tahliye edilirken, 10'dan fazla otoyol acil durum hariç kullanıma kapatıldı.

Yaklaşık 900 itfaiye erinin müdahale ettiği yangında 6 bin 700 hektarı alan küle döndü. Yangınların etkin olduğu bölgelerden olan Aude bölgesi valiliğinden yapılan açıklamaya göre 5 itfaiye eri yangın söndürme çalışmaları sırasında yaralandı.

Yolları kontrol etmek üzere toplam 120 jandarma eri görev alırken, 11 Canadair uçağı, 3 helikopter, ve 2 Dash yangın uçağı toplam 400 yangın sondürme seferi gerçekleştirdi.

Öte yandan Var bölgesinde Bormes-les-Mimosas kentinin kurtuluşunun anma törenine katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açıklamada "Ateş bize topraklarımızın, manzaralarımızın, günlük hayatımızı oluşturan pastoral yerlerin kırılganlığını ve tutuştuklarında cehennem olabileceğini hatırlatıyor.” dedi.

Özlem Kaplan
 

İLGİLİ HABER
İzmirdeki orman yangını kontrol altında İzmir’deki orman yangını kontrol altında
İLGİLİ HABER
TARSİMden yangın ve sel hasarları hakkında son durum değerlendirmesi TARSİM’den yangın ve sel hasarları hakkında son durum değerlendirmesi
İLGİLİ HABER
İzmirde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
İLGİLİ HABER
Kudüsteki orman yangınında 25 bin dönüm alan kül oldu Kudüs’teki orman yangınında 25 bin dönüm alan kül oldu

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.