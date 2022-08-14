Fransa'da orman yangınları sürüyor

Fransa'nın güneyinde yer alan Aveyron kentinde geçtiğimiz pazartesi gününden bu yana devam eden orman yangınlarında bilanço artıyor.

Yetkililer, yangının dün öğle saatlerinde şiddetli şekilde yeniden alevlendiğini belirtti. Orman yangını nedeniyle bin kişinin tahliye edildiği ve toplam bin 260 hektarlık ormanlık alanın ise küle döndüğünü açıklandı. Yetkililer, yangın nedeniyle can kaybı ya da yaralanma olmadığını belirtti.

Fransa polisi yangın çıkma ihtimalini düşürmek adına, ülkenin Almanya sınırına yakın Bas-Rhin bölgesindeki çoğu ormana girişlerin yasaklandığını söyledi.

Öte yandan karavanının metal bir parçasının yola değmesi sonucu kurumuş bitkileri alevlendirerek yangına neden olduğu düşünülen bir kişi hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

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