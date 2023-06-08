Fransa'da parkta bıçaklanan 4 çocuktan 2'sinin durumu kritik

Fransa'nın güneydoğusundaki Annecy bölgesinde bulunan göl kenarındaki bir parkta yerel saatle 09.45 sıralarında gerçekleştirilen bıçaklı saldırının bilançosu belli oldu. Haute-Savoie Valiliğinden yapılan açıklamada, saldırıda 4'ü çocuk olmak üzere 6 kişinin yaralandığı duyuruldu. Fransız medyasındaki haberlerde yaralı çocuklardan 2'sinin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Çocukların en büyüğünün 3 yaşında olduğu ifade edildi. Bir görgü tanığı yaralanan çocuklardan birinin bebek arabasında olduğunu söyledi. Başka bir görgü tanığı ise, “Oyun alanına girdi, bağırmaya başladı ve ardından bebek arabalarına doğru gitti, küçük çocukları bıçakladı" ifadelerini kullandı. Saldırının ardından polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan saldırganın ise 31 yaşında ve Suriye uyruklu olduğu aktarıldı.

Basın toplantısı bekleniyor

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne saldırının ardından uçakla Annecy'ye geldi. Havaalanında yerel yetkililer tarafından karşılanan Borne'un basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor.

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