Fransa'da polis kurşunuyla ölen genç defnedildi

Fransa'da geçtiğimiz Salı günü başkent Paris'in Nanterre banliyösünde polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Nahel M. için yerel saatle 11.00'da cenaze töreni düzenlendi. Gazetecilerin törene girişine izin verilmezken cenaze alanındaki atmosferin gergin olduğu belirtildi. Cenaze törenine çok sayıda kişi katılırken cenazeye katılanlar “Nahel için adalet” şeklinde sloganlar attı. İbn Badis Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Nahel'in tabutu cenaze aracına koyuldu. Polis kurşunuyla öldürülen 17 yaşındaki Nahel M. uzun konvoylar eşliğinde Mont-Valerien'deki mezarlığa götürülerek toprağa verildi.

Nahel M.'in gömülmesiyle Fransa'daki sokakların daha da karışacağı belirtilirken Lyon ve Marsilya kentlerinde çok sayıda polis görevlendirildi.

Fransa'da durum kritik

Öte yandan Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti Fransa'daki protestolarda gözaltına alınan kişilerin yüzde 30'unun 18 yaş altında olduğunu söyledi. Gözaltına alınan kişilerin yaş ortalamasının 17 olduğunu belirten Bakan Moretti dün geceki protestolarda 200'den fazla polisin yaralandığını duyurdu.

Geçtiğimiz Salı günü Paris'te “dur” ihtarına uymayan Nahel M. polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmiş, genci vuran polis memuru gözaltına alınarak görevinden uzaklaştırılmıştı. Gencin ailesinden özür dileyen polis, kasten adam öldürmekle suçlanıyor. Fransa'daki protestolar nedeniyle bin 311 kişi gözaltına alınmış, kamusal alanlarda 2 bin 560 yangın çıktığı, bin 350 aracın ateşe verildiği, 234 binanın yandığı veya hasar gördüğü aktarılmıştı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.