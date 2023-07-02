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Fransa'da polis kurşunuyla ölen Nahel'in büyükannesinden sükunet çağrısı

Fransa'da polis kurşunuyla ölen Nahel'in büyükannesinden sükunet çağrısı
Fransa'da polis kurşunuyla ölen Nahel'in büyükannesinden sükunet çağrısı

Fransa’da polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Nahel M.’nin büyükannesi Nadia, ülkedeki şiddet olayları devam ederken sükunet çağrısı yaptı.

Fransa'nın Nanterre kentinde 27 Haziran'da polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Nahel M.'nin büyükannesi Nadia, Fransız BFM TV'ye konuştu. Nadia, 17 yaşındaki torununun polis tarafından öldürülmesinin ardından ülkede günlerdir süren protestoların ardından sükunet çağrısında bulundu. Nadia, "Dükkanları, otobüsleri ve okulları yok etmelerini istemiyoruz. Nahel'i bahane ediyorlar. Ortalık sakinleşsin istiyoruz.” ifadelerini kullanarak, torununu öldüren polis için yapılan bağışların içini sızlattığını belirtti. Torununu vuran polis memurunun herkes gibi cezalandırılacağına inandığını söyleyen Nadia, torununu öldüren polislere "kızgın" olduğunu fakat bunun tüm polis memurlarından nefret ettiği anlamına gelmediğini aktardı.

Fransa'da Nahel M.'nin ölümünün ardından patlak veren protestolar 5 gündür devam ederken, yaklaşık 800 kişi çıkan olaylar nedeniyle gözaltına alındı.
Öte yandan Nahel M.'yi öldüren polis ise açığa alınarak tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

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