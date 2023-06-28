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Fransa'da polise karşı protesto

Fransa'da polise karşı protesto
Fransa'da polise karşı protesto

Fransa’nın Nanterre kentindeki polisin 17 yaşındaki Nael M. adlı bir genci öldürmesinin ardından ülkede sokaklar karıştı. Binlerce gösterici Nanterre sokaklarına dökülerek Fransız polisini protesto etti. Sokaklarda göstericilerin ateş açması sonucu birçok araç alev aldı. Protestolarda havai fişekler patlatılırken otobüs durakları, iş yerleri ve sokaklar kullanılamaz hale geldi. Polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Fransa’da polise karşı protesto - Tıkla İzle

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da konuya ilişkin açıklama yaparak olayın tüm ulusu harekete geçirdiğini söyledi. Macron, “Bir gencin öldürülmesi açıklanamaz ve affedilemez bir olay” dedi.

Fransa'da polis şiddeti

Fransa'nın Nanterre kentinde polis ekipleri 17 yaşındaki Nael M.'ye dur ihtarında bulunmuş ancak Nael M.'nin uyarıya kulak asmadığı iddia edilmişti. Fransız polisinin yakın mesafeden araç içerisindeki gence ateş açması sonucu 17 yaşındaki Nael M. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olaya ilişkin soruşturma ise devam ediyor.

Fransa'da halk, polisin 17 yaşındaki bir gence ateş açarak öldürmesini protesto etti.

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