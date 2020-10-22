İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fransa'da salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı

Fransa'da salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı
Fransa'da salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı

Fransa’da korona virüs salgınında son 24 saatte 41 bin 622 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Fransa'da korona virüs salgınında günlük vaka sayısı rekor kırmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 41 bin 622 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 999 bin 43'e ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 165 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 34 bin 210'a yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, 627'si yoğun bakımda olmak üzere 10 bin 166 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu ifade etti.

Öte yandan Fransa'da 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağının 54 bölgede daha uygulanmasına karar verildi. Fransa Başbakanı Jean Castex ise bugün yaptığı açıklamada, kısmi sokağa çıkma yasağının vaka artışlarını durdurmaması durumunda tekrardan kapsamlı sokağa çıkma yasağının ilan edileceğini ifade etti.

Özlem Kaplan
 

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.