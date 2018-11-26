Fransa'da 'Sarı Yelekliler' vatandaş meclisi kurulmasını istiyor

Fransa'da "Sarı Yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler sekiz temsilci belirleyerek, devlet ve hükümetin temsilcileriyle ciddi ve gerekli temaslarda bulunmak için resmi heyet kurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan heyet, Emmanuel Macron hükümetine iki teklif sundu. Eylemciler, “Bütün vergilerin düşürülmesi” ve “Ekolojik geçiş, satın alma gücü, güvensizlik" konularını tartışmak için bir "vatandaş meclisi” oluşturulmasını talep etti. Açıklamada, "Tek arzumuz, bu tekliflerin referanduma sunulmasıdır" denildi. Aralarında eylemi başlatan Eric Drouet ve Priscillia Ludosky'nin de bulunduğu sekiz sözcünün lider olmadıkları, yalnızca sözcü oldukları bildirildi.

Hükümet sözcüsü Benjamin Griveaux ise görüşmeye açık olduğunu söyledi.

“Sarı Yelekliler”, akaryakıt zamlarını ve daha sonra genel zamları protesto etmek için iki hafta önce sosyal medya aracılığıyla örgütlenmişti. Fransa İçişleri Bakanlığına göre 17 Kasım'da 282 bin kişinin katıldığı eylemin ilk günü çıkan olaylarda 1 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Cumartesi günü Champs-Elysees de dahil olmak üzere ülke genelinde 106 binden fazla kişinin katıldığı gösterilerde polis ve eylemciler arasında çatışma yaşanmıştı.

Melike Yazır

