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Fransa'da Sarı Yelekliler yeniden sokaklarda

Fransa'da Sarı Yelekliler yeniden sokaklarda
Fransa'da Sarı Yelekliler yeniden sokaklarda

Fransa’da Sarı Yelekliler yeniden sokaklara inerek, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u protesto etti.

Fransa'da Sarı Yelekliler yeniden sokaklara indi. Başkent Paris'te bulunan Opera Meydan'ında toplanan yaklaşık 300 kişilik grup Gare du Nord Tren Garı'na yürüyüş gerçekleştirdi. Sarı Yelekliler, yürüyüş sırasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarına sonuna kadar direneceklerini ifade ederek, “Başbakan Edouard Philippe'yi gönderdik, Sıra Macron'da” diye slogan attı.

Göstericilerin aralarında çocuklarda bulunurken, çoğunluğun maske takma ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Polisin çevrede geniş güvenlik önlemleri aldığı yürüyüşte protestocular polis nezaretinde yürüdüler.

Öte yandan Sarı Yelekliler, 17 Kasım 2018 tarihinden bu yana protestolara devam ediyor. Protestolarda bugüne kadar 11 kişi hayatını kaybederken, 500'den fazla kişi yaralandı.

Tansu Sarıtaylı

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