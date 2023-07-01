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Fransa'da silah mağazası yağmalandı, av tüfekleri çalındı

Fransa'da silah mağazası yağmalandı, av tüfekleri çalındı
Fransa'da silah mağazası yağmalandı, av tüfekleri çalındı

Fransa’nın Marsilya kentinde yaşanan şiddet olaylarında bir silah mağazası yağmalanarak av tüfekleri çalındı. Marsilya Belediye Başkanı Benoit Payan’ın talebi üzerine kente takviye polis gönderildi. Ülke genelinde gece boyu çıkan olaylarda 994 kişi gözaltına alındı.

Fransa’da silah mağazası yağmalandı, av tüfekleri çalındı - Tıkla İzle

Fransa'nın başkenti Paris'in Nanterre banliyösünde 17 yaşındaki Afrika kökenli gencin polis kurşunuyla ölümünün ardından başlayan şiddet olayları hız kesmeden devam ediyor. Ülke genelinde 45 bin polisin görevlendirilmesine rağmen gösterilerin 4. gecesinde de tansiyon düşmedi.

Paris başta olmak üzere Lyon, Marsilya, Toulouse, Strasbourg ve diğer kentlerde sokaklara dökülen göstericiler kurdukları bariyerleri, araçları, binaları ateşe verdi, mağazaları yağmaladı. Marsilya'da silah mağazasını yağmalayanlar, av tüfeklerini çaldı. Ancak mermilerin alınmadığı öğrenildi. Marsilya Belediye Başkanı Benoit Payan'ın talebi üzerine kente takviye polis gönderildi. Marsilya sokaklarını yangın yerine çeviren göstericiler, güvenlik güçlerinin müdahalesine de havai fişeklerle karşılık verdi. Val-d'Oise'de ise göstericiler Persan belediye binasını ateşe verdi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şiddet olayları nedeniyle 88'i Marsilya'da olmak üzere ülke genelinde 994 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

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