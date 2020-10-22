Fransa'da sokağa çıkma yasağı uygulanan bölge sayısı 54'e yükseldi

Avrupa'da korona virüs salgının yeniden etkisini arttırması ile birçok ülkede kısıtlamalar yeniden uygulanmaya başladı.

Fransa'da 17 Ekim tarihinden itibaren başkent Paris dahil 8 büyükşehirde 4 hafta boyunca 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanmıştı. Fransa Başbakanı Jean Castex bugün yaptığı açıklamada, kısmi sokağa çıkma yasağının uygulanacağı bölge sayısının 54'e yükseldiğini duyurdu. Başbakan Castex, Ain, Hautes-Alpes, Alpler-Maritimes, Ardeche, Ardennes, Arige, Aube, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Côte-d'Or, Drôme, Gard, Haute-Garonne, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isre, Jura, Loire, Haute-Loire, Loiret, Lozre, Maine-et-Loire, Marne, Meurthe-et-Moselle, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Savoie, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Haute-Vienne, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Fransız Polinezyası'nda yasağın uygulanacağını açıkladı. Yasaktan yaklaşık 46 milyon kişinin etkilenmesi bekleniyor. Castex, kısmi sokağa çıkma yasağının vaka sayılarındaki artışı durdurmaması halinde tekrardan tam sokağa çıkma yasağı getirilebileceğini ifade etti.

Öte yandan Fransa'da toplam vaka sayısı 957 bin 422'ye, toplam can kaybı ise 34 bin 48'e ulaştı.

Özlem Kaplan

