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Fransa'da son 24 saatte 10 bin 675 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 10 bin 675 yeni vaka
Fransa'da son 24 saatte 10 bin 675 yeni vaka

Fransa’da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 10 bin 675 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 657 bin 572’e ulaştı.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 bin 675 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 657 bin 572'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 68 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 109 bin 358'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 3 bin 38'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 16 bin 847 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 36 milyon 58 bin 481 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 25 milyon 315 bin 595'ine tek doz, 10 milyon 742 bin 886'sına ise iki doz aşı yapıldı.

Melike Yazır

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